2018-11-09T19:28:10+03:00
Звезды

10 ноября в Рязани начнется Международный конкурс скрипачей

Самому яркому юному исполнителю достанется хрустальное яблоко
Павел АВЕРИН
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С 10 по 13 ноября в Рязани пройдет XIII Международный конкурс скрипачей имени Владимира Бобылева, талантливого педагога и музыканта. В этом году на участие в конкурсе было подано 42 заявки. В Рязань приедут скрипачи из разных регионов России, а также Греции, Латвии, Беларуси. Об этом информирует сайт горадминистрации.

Работу конкурса скрипачей возглавит народный артист России, лауреат международных конкурсов, декан оркестрового факультета, заведующий кафедрой скрипки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, профессор Владимир Иванов.

В рамках музыкального форума пройдут мастер-классы всех членов жюри, победителей ждут денежные премии и призы. Самому яркому юному исполнителю достанется Гран-при (хрустальное яблоко) и главный приз министерства культуры и туризма Рязанской области.

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