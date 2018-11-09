У жителей рязанского райцентра полицейские изъяли запасы спиртного

СЕГОДНЯ 18:53 2018-11-09T18:53:14+03:00

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Во время проведения оперативно-профилактической операции «Алкоголь» сотрудники МО МВД «Кораблинский» изъяли из жилых и нежилых помещений жителей райцентра более 200 литров спирта, водки, настоек, конька, находившихся в незаконном обороте. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Цель операции «Алкоголь»: усиление работы по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Именно такую из Кораблино направили на экспертизу для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья людей. По ее заключению и результатам проверки будет принято решение об ответственности виновных.