В Рязани подорожали куриное мясо и яйца

СЕГОДНЯ 18:24 2018-11-09T18:25:20+03:00

Меньше рязанцы будут платить за картошку, свеклу и морковь

Изменить размер текста: A A

В Рязани наблюдается рост цен на куриное мясо и яйца, сахар-песок, огурцы и помидоры. Такие данные 9 ноября опубликовал Рязаньстат.

Подорожало пшено, и, по сравнению с сентябрем, сразу на 10%. С конца декабря 2017 года цены на него выросли, переместив крупу из самого дешевого сегмента в самый дорогой. В январе 2018 года килограмм пшена стоил 30 рублей, сейчас — 44 рубля. Такие данные опубликовал Росстат. Подорожание шлифованного проса — именно так называют пшено — связывают со снижением предложения на рынке.

Подорожали, что естественно для российской торговли, огурцы и помидоры. Соответственно, на 12 и 11 рублей. Доступнее стали картофель (- 1,73 руб), свекла подешевела на 20%, и на 25% морковь.