2018-11-09T18:25:20+03:00
Общество

В Рязани подорожали куриное мясо и яйца

Меньше рязанцы будут платить за картошку, свеклу и морковь
Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: архив "КП" в Рязани". Фото: архив "КП" в Рязани"
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В Рязани наблюдается рост цен на куриное мясо и яйца, сахар-песок, огурцы и помидоры. Такие данные 9 ноября опубликовал Рязаньстат.

Подорожало пшено, и, по сравнению с сентябрем, сразу на 10%. С конца декабря 2017 года цены на него выросли, переместив крупу из самого дешевого сегмента в самый дорогой. В январе 2018 года килограмм пшена стоил 30 рублей, сейчас — 44 рубля. Такие данные опубликовал Росстат. Подорожание шлифованного проса — именно так называют пшено — связывают со снижением предложения на рынке.

Подорожали, что естественно для российской торговли, огурцы и помидоры. Соответственно, на 12 и 11 рублей. Доступнее стали картофель (- 1,73 руб), свекла подешевела на 20%, и на 25% морковь.

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