Ночь и утром субботы в Рязанской области прогнозируют туман и гололедицу

СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-09T17:35:17+03:00

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 10 ноября. На этот раз температура воздуха может опуститься до отрицательных значений уже в светлое время суток. Ночью она составит -4…+1 градус, днем -1…+4 градуса.

Ночью и утром местами метеорологи обещают туман и гололедицу на дорогах. На севере и западе области выпадут слабые осадки (до 0,4 миллиметра). Ветер будет северо-восточным и восточным, его скорость - до 11 метров в секунду.