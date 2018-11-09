Жители рязанского райцентра будут узнавать время по гудку паровоза

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-09T17:26:57+03:00

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Создание мемориала приурочили к 125-летию открытия железнодорожного сообщения от станции Рязань до станции Сасово. В составе композиции – 129-и тонный паровоз, стоящий на рельсах, фигура дежурного по станции и железнодорожный проходной светофор. Об этом – на сайте изд-ва «Пресса»

Как рассказал начальник Сасовского вагонного ремонтного депо Андрей Горун, сасовский памятник паровозу — шестидесятый в России, но он отличается от своих собратьев тем, что светит всеми прожекторами, из его трубы идет дым, и в 12.00 ежедневно он издает прерывистые звуковые сигналы.

- Мы никогда не забудем тех мужественных сибиряков, которые более двух месяцев перегоняли паровоз в интервалах интенсивного железнодорожного движения из-под Красноярска до станции Сасово. Огромное спасибо всем тем, кто чистил, красил, разбирал и вновь собирал паровоз уже на постаменте. Это была непростая работа, - подчеркнул Горун.