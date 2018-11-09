Рязанку, якобы толкавшую коляску с ребенком под авто, отправили в психбольницу

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-09T17:00:00+03:00

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Следственный комитет России по Рязанской области проводит проверку по размещенной на одном из рязанских сайтов информации о попытке толкнуть коляску с ребенком под автомобиль.

По предварительным данным, инцидент произошел 3 ноября в дневное время. 36-летняя жительница поселка Лесной Шиловского района шла с детской коляской по проезжей части дороги, соединяющей поселок с селом Мосолово. Неадекватное поведение мамы привлекло внимание проезжавшего мимо водителя – он позвонил в полицию. При этом в СКР уточнили, что самого факта ДТП не было.

Приехавшие на место стражи правопорядка изъяли трехмесячного ребенка, женщину направили на психиатрическое лечение.

Учитывая, что поведение женщины создавало реальную угрозу жизни ребенка Следственный комитет забрал материалы этого дела из полиции, проверкой занимается Шиловский межрайонный следственный отдел.