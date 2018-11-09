Рязанец в одиночку поддержал баскетбольный ЦСКА в Милане
Дмитрий Полянский из села Поляны, что под Рязанью, был единственным российским болельщиком на стадионе в Милане, где одноименный баскетбольный клуб играл с ЦСКА в рамках Евролиги. Матч состоялся 8 сентября и завершился победой армейцев со счетом 90:85.
- Такого еще не было, чтобы я был один – только вчетвером в Ярославле на хоккее. Ну как, приехал – надо заряжать в одного, что остается-то? В принципе, тут местные и не мешают. Это не Афины и не Барселона, где не дадут, - сказал Дмитрий в интервью клубной пресс-службе.
Болельщик рассказал, что этот выезд для него – тройной, так как перед Миланом он был в Риме, где 23 октября футбольный ЦСКА встречался в Лиге чемпионов с «Ромой», а также в испанском Лас-Пальмасе, где тремя днями позже баскетболисты встречались с Гран-Канарией.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил «респект» рязанцу:
- Был один, но попал в историю, - сказал он.
AX OLIMPIA MILAN - CSKA. Report.Один в поле воин - доказано болельщиком ЦСКА на Фан-секторе в Милане. Победа над Олимпией в Евролиге , о возвращении в строй Никиты Курбанова и респект от президента в репортаже #CSKAbasketTV