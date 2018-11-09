Роскачество проверит рязанские пельмени

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-09T15:53:51+03:00

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Роскачество проведет исследование качества пельменей, произведенных, в том числе, в Рязанской области. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе организации.

Пельмени исследуют по более чем 50 параметрам качества и безопасности. Эксперты изучат начинку, проверят тесто, оценят вкус пельменей и расскажут, напичканы ли полуфабрикаты красителями и ароматизаторами.

По всей России закупят около 50 пачек, включая «детские» виды и популярные «бульмени». Помимо рязанцев, в бренд-лист попала продукция, произведенная в Москве, Новгородской, Челябинской, Тверской, Ленинградской, Самарской областях, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Владимирской, Белгородской, Орловской области, республике Мордовия, Нижегородской, Новосибирской и Томской области, республике Башкортостан, Красноярском, Алтайском и Пермском крае, Саратовской области.

О результатах исследования мы обязательно сообщим читателям.