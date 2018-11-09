2018-11-09T15:22:17+03:00
Общество

В Рязанской области построят еще одну церковь

Храм возведут в Касимовском районе
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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На территории Елатомского психоневрологического интерната возведут храм священномученика Николая Елатомского (Правдолюбова). В четверг, 8 ноября, здесь освятили закладной камень будущей церкви, сообщает издательство «Пресса».

В интернате живет более 200 женщин, самой старшей из них 90 лет. Для обитателей работают разные кружки, организуются творческие конкурсы и спортивные состязания. Однако своего храма – нет.

Сейчас на участке уже возвели фундамент, осталось собрать бревенчатый сруб. Внутри хотят сделать теплый пол и установить иконостас. По словам директора интерната Александра Седова, завершить строительство храма планируют за год.

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