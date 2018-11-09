2018-11-09T14:23:01+03:00
Звезды

Рязанец подарил краеведческому музею коллекцию уникальных крестиков

Изделия относятся к 17-18 векам
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Житель села Можары подарил краеведческому музею Сараевского района свою коллекцию медных православных крестиков, сообщает издательство «Пресса».

Николай Ракин тщательно собирал ее много лет – часть сохранилась в семье от предков, часть рязанец покупал или обменивал. В итоге сейчас в коллекции более 40 экземпляров. Благодаря специальному каталогу-определителю Николай Васильевич выяснил, что изделия эти сделаны в 17–18 веках. От некоторых крестиков остались только половинки, но большинство сохранились достаточно хорошо.

– Я не хочу, чтобы моя коллекция пылилась дома. Лучше, если ее увидят люди, познакомятся с атрибутами православия прошлых столетий, – говорит коллекционер.

Теперь экспонаты обживаются в районном музее – его работники закрепили изделия на стекле и все желающие могут ознакомиться с уникальными экспонатами.

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