Рязань получит 30 миллионов и купит пять уборочных машин
Заявка администрации города на субсидию по программе «Модернизация коммунального комплекса» оказалась единственной
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Администрация Рязани приобретет 5 автомобилей КамАЗ для уборки городских улиц. Начальная цена контракта составляет 31 579 000 рублей.
Судя по описанию объекта закупки, речь идет о модели с передним поворотным отвалом, средней щеткой, поливомоечным и пескоразбрасывающим оборудованием. Провести аукцион планируется уже 30 ноября.
Отметим, что 8 ноября комиссия министерства ТЭК и ЖКХ решила предоставить Рязани субсидию 29,5 миллиона рублей по областной программе «Модернизация коммунального комплекса». Заявка администрации областного центра оказалась единственной участвовавшей в отборе.