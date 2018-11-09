Отказавшимся от аборта рязанкам будут вручать приданое для малыша
Городская клиническая больница №8 получила президентский грант, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.
На конкурс Фонда президентских грантов медучреждение представило проект «Просвещение и помощь» – его с декабря этого года больница начнет реализовывать совместно с благотворительным фондом охраны женского здоровья «Мы вместе».
В рамках проекта специалисты будут вести просветительскую работу, повышать грамотность в вопросах репродуктивного здоровья, заниматься его поддержкой у молодого поколения. А для этого – проводить групповые тематические занятия, курсы для беременных и обучающие семинары для студентов.
– В рамках проекта впервые в Рязанской области стартует акция «Подарок для новорожденного». Сейчас такие подарки получают только жители столицы, – говорит главный врач ГКБ №8 Александр Миров. – Мы считаем крайне важным выделить «кризисных» беременных женщин, сохранивших жизнь своему ребенку после консультации психолога. И после выписки из родильного дома будем вручать им в подарок приданое для малыша.