2018-11-09T13:05:56+03:00
Здоровый взгляд

Отказавшимся от аборта рязанкам будут вручать приданое для малыша

Помощь окажут за счет президентского гранта
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Городская клиническая больница №8 получила президентский грант, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

На конкурс Фонда президентских грантов медучреждение представило проект «Просвещение и помощь» – его с декабря этого года больница начнет реализовывать совместно с благотворительным фондом охраны женского здоровья «Мы вместе».

В рамках проекта специалисты будут вести просветительскую работу, повышать грамотность в вопросах репродуктивного здоровья, заниматься его поддержкой у молодого поколения. А для этого – проводить групповые тематические занятия, курсы для беременных и обучающие семинары для студентов.

– В рамках проекта впервые в Рязанской области стартует акция «Подарок для новорожденного». Сейчас такие подарки получают только жители столицы, – говорит главный врач ГКБ №8 Александр Миров. – Мы считаем крайне важным выделить «кризисных» беременных женщин, сохранивших жизнь своему ребенку после консультации психолога. И после выписки из родильного дома будем вручать им в подарок приданое для малыша.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскачество проверит рязанские пельмени
В Рязанской области построят еще одну церковь
Рязанец подарил краеведческому музею коллекцию уникальных крестиков
Рязань получит 30 миллионов и купит пять уборочных машин
В Рязани задержали 23-летнего убийцу, расправившегося со своей жертвой ножницами
В Рязани на съезде с железнодорожного переезда произошло ДТП
Найдена женщина, заблудившаяся в рязанском лесу два дня назад
За сломанную руку рязанец отсудил у владельца аптеки четверть миллиона
В Рязани на «зебре» сбили 40-летнего пешехода
ХК «Рязань» уступил «Звезде»: не хватило свежести и долей секунды
Деньги вместо натуральных льгот выбрали 110 тысяч рязанцев
Спилив два дуба, рязанец лишился автомобилей и ружей
Транспортные карты в Рязани появились в 60 киосках «Роспечати»
Футбол, выстиранное белье и замечание – рязанца приговорили к восьми годам тюрьмы
У юного рязанца отобрали телефон, брызнув в лицо перцовым баллончиком
На Южной окружной дороге Рязани «пробки» на 188 км сохранятся надолго
Рязанскую продавщицу будут судить за присвоение «просрочки»
В Рязани капремонт провели еще в одном «доме-передовике»
Рязанский радиоуниверситет лишили аккредитации на несколько направлений подготовки
В Рязани накрыли наркопритон на улице Полетаева