2018-11-09T12:55:16+03:00
Происшествия

В Рязани задержали 23-летнего убийцу, расправившегося со своей жертвой ножницами

Преступление произошло на улице Забайкальской
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В среду утром, 7 ноября, в Рязани в квартире на улице Забайкальской было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с множественными колото-резаными ранами. Московский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области возбуди уголовное дело по статье «Убийство».

Выйти и задержать подозреваемого удалось благодаря четкой и слаженной оперативной работе.

Выяснилось, что 6 ноября к хозяину квартиры в гости пришли двое знакомых. Компания употребляла спиртное. Произошел конфликт, в ходе которого 23-летний гость взял ножницы и нанес множественные раны хозяину квартиры. От потери крови мужчина скончался на месте происшествия.

После того, как мужчина потерял сознание, подозреваемый вместе со вторым гостем похитили из квартиры часть имущества и скрылись с места преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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