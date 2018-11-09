В Рязани на съезде с железнодорожного переезда произошло ДТП
Автомобиль Lada Granta врезался в столб
Фото: соцсети.
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В пятницу утром, 9 ноября, в Рязани на улице Военных автомобилистов на съезде с железнодорожного переезда произошло ДТП. Автомобиль Lada Granta врезался в опору линии электропередач. Фотографии автоаварии выложили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте».
Автомобиль получил механические повреждения, водитель избежал серьезных травм. Авария не повлияла на движение поездов на перегоне Рязань-2 – «Платформа 204 километр».
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