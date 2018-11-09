2018-11-09T12:36:35+03:00
Происшествия

В Рязани на съезде с железнодорожного переезда произошло ДТП

Автомобиль Lada Granta врезался в столб
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В пятницу утром, 9 ноября, в Рязани на улице Военных автомобилистов на съезде с железнодорожного переезда произошло ДТП. Автомобиль Lada Granta врезался в опору линии электропередач. Фотографии автоаварии выложили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте».

Автомобиль получил механические повреждения, водитель избежал серьезных травм. Авария не повлияла на движение поездов на перегоне Рязань-2 – «Платформа 204 километр».

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскачество проверит рязанские пельмени
В Рязанской области построят еще одну церковь
Рязанец подарил краеведческому музею коллекцию уникальных крестиков
Рязань получит 30 миллионов и купит пять уборочных машин
Отказавшимся от аборта рязанкам будут вручать приданое для малыша
В Рязани задержали 23-летнего убийцу, расправившегося со своей жертвой ножницами
Найдена женщина, заблудившаяся в рязанском лесу два дня назад
За сломанную руку рязанец отсудил у владельца аптеки четверть миллиона
В Рязани на «зебре» сбили 40-летнего пешехода
ХК «Рязань» уступил «Звезде»: не хватило свежести и долей секунды
Деньги вместо натуральных льгот выбрали 110 тысяч рязанцев
Спилив два дуба, рязанец лишился автомобилей и ружей
Транспортные карты в Рязани появились в 60 киосках «Роспечати»
Футбол, выстиранное белье и замечание – рязанца приговорили к восьми годам тюрьмы
У юного рязанца отобрали телефон, брызнув в лицо перцовым баллончиком
На Южной окружной дороге Рязани «пробки» на 188 км сохранятся надолго
Рязанскую продавщицу будут судить за присвоение «просрочки»
В Рязани капремонт провели еще в одном «доме-передовике»
Рязанский радиоуниверситет лишили аккредитации на несколько направлений подготовки
В Рязани накрыли наркопритон на улице Полетаева