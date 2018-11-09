Найдена женщина, заблудившаяся в рязанском лесу два дня назад

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-09T11:43:58+03:00

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В среду,7 ноября, поисково-спасательный отряд Liza Alert Рязань разместил в своей группе ВКонтакте о пропаже 63-летней женщины.

Татьяна Кожикина живет в селе Бельское Спасского района Рязанской области. В среду она ушла в лес за грибами и не вернулась. Поиски продолжались два дня и, наконец, утром 9 ноября в группе появилась запись «Найдена. Жива».

Подробности поисков, обнаружения и состояния пенсионерки не уточняются – это стандартная практика поисково-спасательного отряда.