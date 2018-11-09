За сломанную руку рязанец отсудил у владельца аптеки четверть миллиона

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-09T11:26:00+03:00

Теперь предприниматель, вероятно, будет тщательнее следить за состоянием ступенек

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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Московского райсуда по делу о возмещении вреда здоровью, сообщает пресс-служба суда.

Два года назад в начале зимы рязанец, обратившийся позже в суд, зашел в одну из аптек облцентра. Выходя из помещения, он поскользнулся на не очищенных ото льда ступеньках и попал в БСМП с закрытым переломом правой руки. Позже мужчина перенес операцию по удалению металлоконструкций из правого локтевого сустава и долгое время работать не мог. Соответственно и обычную свою зарплату – не получал.

Рязанец подал в суд иск на предпринимателя, владеющего аптекой, а свое посещение этого здания подтвердил сохранившимся после злополучной покупки чеком.

Московский районный суд вынес решение взыскать в пользу истца утраченный заработок и компенсацию морального вреда – в общей сложности 246 тысяч рублей.

Областной суд, рассмотрев дело, оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу предпринимателя – без удовлетворения.