2018-11-09T10:33:32+03:00
Происшествия

В Рязани на «зебре» сбили 40-летнего пешехода

Мужчина госпитализирован
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Ранним утром в четверг, 8 ноября, в Рязани произошло ДТП с пешеходом. Авария случилась около 6.25 в Приокском – на улице Промышленной, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

36-летний житель областного центра на автомобиле «ВАЗ 2112» сбил 40-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мужчина с травмами отправлении в больницу.

Напомним, что за день до этого в облцентре сбили двух пешеходов – ребенка и бабушку.

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