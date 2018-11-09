В Рязани на «зебре» сбили 40-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-09T10:33:32+03:00

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Ранним утром в четверг, 8 ноября, в Рязани произошло ДТП с пешеходом. Авария случилась около 6.25 в Приокском – на улице Промышленной, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

36-летний житель областного центра на автомобиле «ВАЗ 2112» сбил 40-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мужчина с травмами отправлении в больницу.

Напомним, что за день до этого в облцентре сбили двух пешеходов – ребенка и бабушку.