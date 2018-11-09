ХК «Рязань» уступил «Звезде»: не хватило свежести и долей секунды

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-09T09:53:34+03:00

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8 ноября в Москве хоккейный клуб «Рязань» уступил «Звезде». На последний матч выездного турне подопечным Павла Десяткова, как отметил он сам, попросту не хватило сил (ранее были две игры в Казахстане и одна в Подмосковье).

- К игрокам нет никаких претензий, мы провели тяжёлый выезд, и где-то просто не хватило глубины состава, чтобы освежить игру. Тем не менее, мы создали достаточно моментов, чтобы увезти как минимум одно очко, - приводит слова главного тренера «Рязани» клубная пресс-служба.

«Бело-синие» первыми открыли счет, разыграв в большинстве красивую комбинацию, которую завершил Роман Крикуненко. Под занавес стартовой 20-минутки хозяева счет сравняли (результативный выезд из-за ворот удался Артему Антипову), однако уже через несколько мгновений «Рязань» могла вновь выйти вперед: Игорь Игнатушкин поразил ворота спустя доли секунды после сирены, и судьи шайбу не засчитали.

Во втором периоде гости не уследили на пятачке за Павлом Карнауховым. Он дезориентировал вратаря, переправив мяч в сетку после дальнего броска – 2:1. Самый реальный шанс восстановить равновесие упустил Иван Иванов, который переиграл вратаря, но не попал в опустевший створ. Выход шестого полевого игрока также результата не принес.

13 ноября «Рязань» начнет домашнюю серию игр – приедет пермский «Молот-Прикамье».