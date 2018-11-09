Деньги вместо натуральных льгот выбрали 110 тысяч рязанцев

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-09T09:48:19+03:00

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В октябре закончился прием заявлений от федеральных льготников по выбору между набором социальных услуг и его денежным эквивалентом. Речь идет о периоде на 2019 год, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Деньги вместо натуральных льгот выбрали порядка 110 тысяч жителей Рязанской области, это 74% от общего количества получателей набора соцуслуг.

Этот набор предоставляется большинству категорий федеральных льготников. Люди могут выбирать: получать его в натуральной форме или полностью либо частично в денежном эквиваленте. Последний сейчас составляет 1075 рублей 19 копеек в месяц, из которых:

828 руб. 14 коп. – вместо предоставления лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания

128 руб. 11 коп. – вместо путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний

118 руб. 94 коп. – вместо бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

– С 15 октября тем, кто предпочел оставить услугу бесплатного проезда, территориальные органы ПФР выдают справки, подтверждающие бесплатный проезд на пригородном и железнодорожном транспорте на 2019 год, – говорится в сообщении.

Заявления о выборе варианта предоставления льгот на 2020 год органы ПФР и многофункциональные центры начнут принимать с января 2019 года.