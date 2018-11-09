2018-11-09T10:03:58+03:00
Происшествия

Спилив два дуба, рязанец лишился автомобилей и ружей

В Пронске вынесли приговор «черному лесорубу», обратив взыскание на его имущество
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пронске вынесли приговор по делу о незаконной рубке лесных насаждений. Подсудимый признан виновным в том, что спилил в лесу два здоровых дуба. В результате незаконно добыто 4,7 кубометра древесины.

Параллельно с уголовным делом рассматривался гражданский иск областного минприроды о возмещении ущерба от преступления, который оценен почти в 262 тысяч рублей. В счет погашения этой суммы суд обратил взыскание на автомобили и охотничьи ружья «черного лесоруба».

Что же касается наказания по статье 260 УК РФ, то мужчина отделался условным лишением свободы сроком на 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24