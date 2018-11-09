Спилив два дуба, рязанец лишился автомобилей и ружей
В Пронске вынесли приговор «черному лесорубу», обратив взыскание на его имущество
Изменить размер текста:
В Пронске вынесли приговор по делу о незаконной рубке лесных насаждений. Подсудимый признан виновным в том, что спилил в лесу два здоровых дуба. В результате незаконно добыто 4,7 кубометра древесины.
Параллельно с уголовным делом рассматривался гражданский иск областного минприроды о возмещении ущерба от преступления, который оценен почти в 262 тысяч рублей. В счет погашения этой суммы суд обратил взыскание на автомобили и охотничьи ружья «черного лесоруба».
Что же касается наказания по статье 260 УК РФ, то мужчина отделался условным лишением свободы сроком на 2 года.
Приговор в законную силу пока не вступил.