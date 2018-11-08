Транспортные карты в Рязани появились в киосках «Роспечати»

СЕГОДНЯ 20:14 2018-11-08T20:14:44+03:00

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Транспортные карты «Городская» начали продавать в 60 киосках «Роспечати» на территории Рязани. Об этом сообщил оператор автоматизированной системы оплаты проезда «УмКА».

В наличии есть и другие носители - брелоки и браслеты. Все они, как и карты, по умолчанию подключены к тарифу «Электронный кошелек», то есть после покупки готовы к пополнению и использованию.

Оператор напомнил, что счет можно пополнить несколькими способами, а том числе в любой из 1200 точек по городу.