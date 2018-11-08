Футбол, выстиранное белье и замечание – рязанца приговорили к восьми годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-08T18:13:41+03:00

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Железнодорожный суд Рязани завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Хронологию событий восстановили следователи Железнодорожного МСО города Рязань СКР по Рязанской области.

13 августа 2017 года на улице 5-линия в Рязани молодой человек 1988 года рождения гулял во дворе со своим ребенком – они играли в мяч. Соседка сделала им замечание, что нельзя играть возле выстиранного белья. Молодой отец грубо ответил женщине. Ругань услышал случайный прохожий – мужчина 1972 года рождения – и высказал молодому человеку, что ни в коем случае нельзя грубить людям старшего возраста. Отец отвел ребенка домой и вновь вышел на улицу, чтобы разобраться с нравоучителем. Выяснять отношения мужчины продолжили неподалеку – в парке. Молодой человек (экспертиза установила, что он был нетрезв) нанес обидчику несколько ударов.

Потерпевший добрался из парка до дома, где упал и потерял сознание. Он был доставлен в больницу, но через несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает сайт Прокуратуры Рязанской области.