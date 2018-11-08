2018-11-08T17:40:56+03:00
Происшествия

У юного рязанца отобрали телефон, брызнув в лицо перцовым баллончиком

Потерпевший получил химический ожог лица, шеи и грудной клетки
Антон КОНОВАЛОВ
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В Шилове местного жителя будут судить за ограбление несовершеннолетнего. Преступление произошло в июле 2018 года возле центра дополнительного образования «Родник» (учреждение помогает детям, отстающим в развитии).

Следователи выяснили, что преступник подошел к ребенку, вырвал из его рук телефон и брызнул ему в лицо перцовым баллончиком, «желая подавить сопротивление».

-Потерпевшему был причинен химический ожог кожи лица, шеи и грудной клетки, - сообщили в пресс-службе районного суда.

Максимальное наказание по статье 161 УК РФ, которую вменяют обвиняемому, составляет 7 лет лишения свободы.

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