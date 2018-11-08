2018-11-08T16:40:23+03:00
Общество

На Южной окружной дороге Рязани «пробки» на 188 км сохранятся надолго

Рязанцам также не следует ждать появления дополнительной полосы на перекрестке Южная окружная дорога – пос.Никуличи – ул.Южный промузел
Антон НИКИФОРОВ
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Представитель ФДА «Росавтодор» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Auto62rus.ru когда отремонтируют путепровод на 188-м километре М5 «Урал». Его состояние провоцирует образование многокилометровых пробок на Южной окружной дороге в утренние и вечерние часы. Плохое состояние асфальтового покрытия на путепроводе вынуждает водителей снижать скорость до 20 км/ч.

Ответ далеко не обнадеживающий: «Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы на реконструкцию данного участка с доведением до первой категории. В зависимости от финансирования проекта будет принято решение по дальнейшим работам на этом отрезке М5. Проектно-изыскательские работы запланированы на период с 2018 по 2020 годы».

Также не стоит рязанцам ждать появления дополнительной полосы на перекрестке Южная окружная дорога – ул. Рязанская (пос. Никуличи) – ул.Южный промузел для поворота направо к нефтезаводу при движении на Самару. Данный участок входит в зону планируемого строительства южного обхода города. По этой же причине было отменено строительство развязки на перекрестке федеральной трассы с Ряжским и Куйбышевским шоссе.

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