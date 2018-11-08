Рязанскую продавщицу будут судить за присвоение «просрочки»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-08T16:30:27+03:00

Она сняла со стеллажа товары более чем на 5 тысяч рублей

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Шиловский районный суд рассмотрит дело замдиректора сетевого магазина. Она обвиняется в присвоении вверенного ей имущества.

Следствие показало, что в августе текущего года фигурантка сняла со стеллажа товары на 5631 рубль, упаковала их в коробку и распорядилась по своему усмотрению. С руководством свои действия она не согласовывала, а предлогом послужило истечение срока годности продовольствия.

По статье 160 УК РФ обвиняемой грозит штраф в размере 100-500 тысяч рублей, принудительные работы или даже реальное лишение свободы.