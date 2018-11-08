Рязанский радиоуниверситет лишили аккредитации на несколько направлений подготовки

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-08T16:12:43+03:00

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Рязанский государственный радиотехнический университет лишили аккредитации по трем направлениям подготовки. Соответствующий приказ от 7 ноября опубликован на сайте Рособрнадзора.

Согласно приказу, вуз лишили аккредитации по следующим направлениям подготовки: «Социология и социальная работа» (бакалавриат), «Экономика и управление» (магистратура и аспирантура), «Философия, этика и религиоведение» (аспирантура).

Также согласно заключению экспертов от 30 октября, качество и содержание подготовки не соответствуют образовательному стандарту по специальностям «Менеджмент», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Социальная работа».

Студенты могут продолжить обучение, но уже не получат дипломы государственного образца, если вуз не подтвердит аккредитацию в будущем.

Напомним, в конце мая Рособрнадзор лишил аккредитации Рязанский госуниверситет по следующим направлениям подготовки: «Экономика» (аспирантура), «Менеджмент» (магистратура, бакалавриат), «Торговое дело» (бакалавриат), «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат), «Управление персоналом» (бакалавриат).