2018-11-08T15:51:36+03:00
Происшествия

В Рязани накрыли наркопритон на улице Полетаева

Против хозяина жилища, в котором гости употребляли запрещенные вещества, возбудили уголовное дело
Константин МОГИЛИН
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Полиция накрыла в Рязани очередной притон. Люди собирались для употребления наркотиков на улице Полетаева.

- В ходе проверки поступившей от граждан информации полицейские установили, что притон организовал в своем доме 38-летний мужчина, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Осмотрев жилище, стражи правопорядка обнаружили предметы со следами наркотических средств. Против хозяина возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы.

Жителей региона полицейские призывают сообщать о подобных местах и фактах незаконного оборота наркотиков в дежурную часть - 8 (4912) 27-08-60, на «горячую линию» - 8 (4912) 29-72-20, а также по телефону 02 (102 или 112 для мобильных устройств).

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