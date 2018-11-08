2018-11-08T14:29:53+03:00
Общество

В спектакле Ladies`Night рязанцы увидят любимых столичных артистов в образе стриптизеров

Представление рассчитано на три часа
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В четверг, 22 ноября, в Рязанской филармонии пройдет спектакль Ladies` Night. Мужская комедия только для женщин – так его позиционируют организаторы. И тому есть объяснение…

– Шестеро безработных друзей тщетно пытаются найти работу. У каждого семья, а работы нет: закрылся единственный работодатель города – металлургический комбинат. На глаза попадается объявление в газете о том, что за вход в бар, где показывают мужской стриптиз, каждая дама должна выложить 200 долларов. Безумная идея приходит внезапно: самим организовать группу стриптизеров, которая будет доводить до неистовства женскую аудиторию ночных клубов. «Гадкие утята» на глазах у изумленной публики превращаются в супер-героев, – сказано в сообщении организаторов.

Спектакль длится 3 часа (с одним антрактом) и все это время в образе стриптизеров-любителей зрители будут наблюдать любимых актеров – в ролях Гоша Куценко, Петр Красилов, Вячеслав Разбегаев, Михаил Полицеймако, Вячеслав Разбегаев, Константин Юшкевич и Павел Сборщиков.

Начало спектакля в 19.00. Приобрести билеты можно здесь.

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