2018-11-08T15:52:38+03:00
Общество

В рязанской глубинке наблюдали редкое явление - глухаря вблизи людей

Сотрудники и жильцы психоневрологического интерната внимательно следили за глухарем, который оказался в их саду
Павел АВЕРИН
Поделиться:
. Фото; сотрудники психоневрологического интерната в Елатьме. Фото; сотрудники психоневрологического интерната в Елатьме
Изменить размер текста:

Сотрудники и жильцы психоневрологического интерната, расположенного в Касимовском районе, наблюдали интересную, захватывающую картину: на крыше вновь построенной смотровой площадки сидел лесной гость – глухарь. Затем, взмахнув большими крыльями, перелетел на яблоню. Гость осторожно переходил с ветки на ветку, стараясь достать яблоко, но оно не удержалось и покатилось вниз на землю. Глухарь облюбовал другой плод и осторожно снова попытался его достать — и опять неудача. Так красочно описывает этот эпизод издательство «Пресса».

– Мы с большим любопытством разглядывали красоту оперения глухаря: сам он был черного цвета, а на хохолке головы и ногах – разноцветные перья. Мы не мешали ему лакомиться нашими яблоками, ведь птица прилетела в наш сад впервые, – рассказывает сотрудник интерната Зинаида Козлова.

Так как же глухарь оказался в саду, вблизи людей? Ведь это очень осторожная птица, что и подтверждает охотник из Касимовского района Валерий Капитонов:

– Птица – чувствительная к беспокойству: там, где в лесу появляются люди, глухари исчезают и чаще всего – навсегда. Поздней осенью эти птицы совершают большие перелеты в поисках места для зимовки. Возможно, одна из них решила срезать путь через окраину Елатьмы и сбилась с пути, либо получила травму.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футбол, выстиранное белье и замечание – рязанца приговорили к восьми годам тюрьмы
У юного рязанца отобрали телефон, брызнув в лицо перцовым баллончиком
На Южной окружной дороге Рязани «пробки» на 188 км сохранятся надолго
Рязанскую продавщицу будут судить за присвоение «просрочки»
В Рязани капремонт провели еще в одном «доме-передовике»
Рязанский радиоуниверситет лишили аккредитации на несколько направлений подготовки
В Рязани накрыли наркопритон на улице Полетаева
На Дне открытых дверей Рязанского училища ВДВ выступят авиационные группы высшего пилотажа
В спектакле Ladies`Night рязанцы увидят любимых столичных артистов в образе стриптизеров
Несмотря на внимание ГИБДД, маршрутчики продолжают высаживать рязанцев на дорогу
31-летняя рязанка утащила из колхозной столовой 130 килограммов мяса
На международной выставке в Китае заинтересовались рязанскими разработками
«Детский мир» в Рязани может окончательно закрыться через 20 дней
В рязанском райцентре открыли многофункциональную спортивную площадку
Брежнев из рязанской глубинки кует розы для столицы
Сдавая назад, рязанский водитель сбил бабушку
В Рязани автомобиль сбил пятилетнего ребенка
В рязанском лесу пропала 63-летняя женщина, собиравшая грибы
Лучшей защитой от половых инфекций 4% рязанских подростков считают воздержание
Рязанцы заплатили вдвое больше имущественных налогов, чем годом ранее
На М5 в черте Рязани временно закроют движение
Ресторан «Буфетъ» приглашает на гастровечер с французским вином нового урожая
В этом году Рязанская область получит 21 автомобиль «скорой»
Возле Академии ФСИН в Рязани на неделю закроют движение
12 домов в центре Рязани остались без холодной воды до утра 8 ноября
13 молодых специалистов влились в коллектив РНПК