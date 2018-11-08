В рязанской глубинке наблюдали редкое явление - глухаря вблизи людей

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-08T15:52:38+03:00

Сотрудники и жильцы психоневрологического интерната внимательно следили за глухарем, который оказался в их саду

Изменить размер текста: A A

Сотрудники и жильцы психоневрологического интерната, расположенного в Касимовском районе, наблюдали интересную, захватывающую картину: на крыше вновь построенной смотровой площадки сидел лесной гость – глухарь. Затем, взмахнув большими крыльями, перелетел на яблоню. Гость осторожно переходил с ветки на ветку, стараясь достать яблоко, но оно не удержалось и покатилось вниз на землю. Глухарь облюбовал другой плод и осторожно снова попытался его достать — и опять неудача. Так красочно описывает этот эпизод издательство «Пресса».

– Мы с большим любопытством разглядывали красоту оперения глухаря: сам он был черного цвета, а на хохолке головы и ногах – разноцветные перья. Мы не мешали ему лакомиться нашими яблоками, ведь птица прилетела в наш сад впервые, – рассказывает сотрудник интерната Зинаида Козлова.

Так как же глухарь оказался в саду, вблизи людей? Ведь это очень осторожная птица, что и подтверждает охотник из Касимовского района Валерий Капитонов:

– Птица – чувствительная к беспокойству: там, где в лесу появляются люди, глухари исчезают и чаще всего – навсегда. Поздней осенью эти птицы совершают большие перелеты в поисках места для зимовки. Возможно, одна из них решила срезать путь через окраину Елатьмы и сбилась с пути, либо получила травму.