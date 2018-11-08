2018-11-08T14:44:44+03:00
Общество

На Дне открытых дверей Рязанского училища ВДВ выступят авиационные группы высшего пилотажа

Гостей ждут также концерт, демонстрация техники и показательное выступление парашютистов
Роман КАРПОВ
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10 ноября в Рязанском воздушно-десантном командном училище имени генерала Маргелова пройдет информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту – Твой выбор!», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В рамках мероприятия, организованного министерством обороны РФ совместно с правительством Рязанской области, состоится «День открытых дверей в РГВВДКУ». В нем примут участие выпускники училища из 15 стран.

Гостей ждет концертно-развлекательная программа с демонстрацией военной техники, пролетом авиационных групп высшего пилотажа и десантированием спортсменов-парашютистов.

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