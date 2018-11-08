31-летняя рязанка утащила из колхозной столовой 130 килограммов мяса

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-08T13:02:06+03:00

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Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» раскрыли кражу из столовой колхоза села Нижний Якимец Александро-Невского района 130 килограммов замороженного мяса.

В правоохранительные органы обратился руководитель столовой. Мужчина сообщил, что, открывая входную дверь, утром обнаружил на ней следы взлома. Полицейские выехали на место преступления. Установили, что кроме мяса пропала еще и кое-какая посуда, а также внимательно изучили улики. Стало понятно, что к краже причастен кто-то из работников предприятия, поскольку этот человек знал, как легче открыть дверь и где именно находилась морозильная камера с запасом мяса.

Руководитель столовой пояснил, что несколько дней назад закончился полевой сезон и столовую закрыли до весны. Без работы временно остались три сотрудницы.

Внимательно выслушав характеристики, каждой из женщин, полицейские предположили, что к преступлению может быть причастна 31-летняя местная жительница. Предположения подтвердились. У нее в доме, который, кстати, располагался неподалеку от столовой, обнаружили украденное мясо. Подозреваемая рассказала, что добычу из столовой таскали на руках в несколько заходов.

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет тюрьмы.