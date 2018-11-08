2018-11-08T12:48:26+03:00
Экономика

На международной выставке в Китае заинтересовались рязанскими разработками

Региональная делегация посетила аналог «Силиконовой долины»
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ryazangov.ruФото: ryazangov.ru
Изменить размер текста:

7 ноября делегация Рязанской области изучила работу научно-технического индустриального парка Shanghai Caohejing Hi-tech, построенного по моделям американской «Силиконовой долины» и британского «Арлингтона». Как сообщает ryazangov.ru, участники международной ярмарки в Шанхае заинтересовались разработками рязанского ООО «Аврора Техно» - роботами-андроидами и беспилотной техникой.

- Одна из ведущих рязанских IT-компаний провела успешные переговоры о сотрудничестве с партнерами из Китая, Кореи и Японии, - говорится в релизе областного правительства.

Инвесторы, предварительная договоренность о взаимодействии с которыми была достигнута на форуме, посетят регион РФ, чтобы лучше ознакомиться с проектами. Причем речь идет не только о перспективах в IT-сфере, но и, например, об АПК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футбол, выстиранное белье и замечание – рязанца приговорили к восьми годам тюрьмы
У юного рязанца отобрали телефон, брызнув в лицо перцовым баллончиком
На Южной окружной дороге Рязани «пробки» на 188 км сохранятся надолго
Рязанскую продавщицу будут судить за присвоение «просрочки»
В Рязани капремонт провели еще в одном «доме-передовике»
Рязанский радиоуниверситет лишили аккредитации на несколько направлений подготовки
В Рязани накрыли наркопритон на улице Полетаева
На Дне открытых дверей Рязанского училища ВДВ выступят авиационные группы высшего пилотажа
В спектакле Ladies`Night рязанцы увидят любимых столичных артистов в образе стриптизеров
В рязанской глубинке наблюдали редкое явление - глухаря вблизи людей
Несмотря на внимание ГИБДД, маршрутчики продолжают высаживать рязанцев на дорогу
31-летняя рязанка утащила из колхозной столовой 130 килограммов мяса
«Детский мир» в Рязани может окончательно закрыться через 20 дней
В рязанском райцентре открыли многофункциональную спортивную площадку
Брежнев из рязанской глубинки кует розы для столицы
Сдавая назад, рязанский водитель сбил бабушку
В Рязани автомобиль сбил пятилетнего ребенка
В рязанском лесу пропала 63-летняя женщина, собиравшая грибы
Лучшей защитой от половых инфекций 4% рязанских подростков считают воздержание
Рязанцы заплатили вдвое больше имущественных налогов, чем годом ранее
На М5 в черте Рязани временно закроют движение
Ресторан «Буфетъ» приглашает на гастровечер с французским вином нового урожая
В этом году Рязанская область получит 21 автомобиль «скорой»
Возле Академии ФСИН в Рязани на неделю закроют движение
12 домов в центре Рязани остались без холодной воды до утра 8 ноября
13 молодых специалистов влились в коллектив РНПК