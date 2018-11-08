На международной выставке в Китае заинтересовались рязанскими разработками

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-08T12:48:26+03:00

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7 ноября делегация Рязанской области изучила работу научно-технического индустриального парка Shanghai Caohejing Hi-tech, построенного по моделям американской «Силиконовой долины» и британского «Арлингтона». Как сообщает ryazangov.ru, участники международной ярмарки в Шанхае заинтересовались разработками рязанского ООО «Аврора Техно» - роботами-андроидами и беспилотной техникой.

- Одна из ведущих рязанских IT-компаний провела успешные переговоры о сотрудничестве с партнерами из Китая, Кореи и Японии, - говорится в релизе областного правительства.

Инвесторы, предварительная договоренность о взаимодействии с которыми была достигнута на форуме, посетят регион РФ, чтобы лучше ознакомиться с проектами. Причем речь идет не только о перспективах в IT-сфере, но и, например, об АПК.