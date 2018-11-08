2018-11-08T12:36:44+03:00
Общество

«Детский мир» в Рязани может окончательно закрыться через 20 дней

Суд обязал собственника прекратить эксплуатацию здания с 8 ноября до устранения нарушений в области пожарной безопасности
Павел АВЕРИН
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. Фото: архив "КП" в Рязани". Фото: архив "КП" в Рязани"
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Прокурор Советского района обратился в районный суд с иском к ООО «Фирма «Детский мир» о запрете эксплуатации здания, находящегося на Соборной улице до устранения нарушений требований пожарной безопасности и возложении обязанности их устранить.

Проведенной прокуратурой Советского района совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Рязанской области проверкой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Следовательно, собственник здания, в котором расположены торговые и развлекательные помещения, в том числе батутный клуб и детская развлекательная организация, не обеспечивает его надлежащее противопожарное состояние. Осуществление им деятельности несет в себе общественную опасность, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Советский районный суд Рязани удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ООО «Фирма «Детский мир» в срок, не превышающий 20 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда, устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, суд обязал ответчика запретить эксплуатацию здания с момента вступления решения в законную силу до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Рязанский областной суд, оставил решение райсуда без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Все подробности – на сайте Рязоблсуда.

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