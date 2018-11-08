В рязанском райцентре открыли многофункциональную спортивную площадку

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-08T11:54:39+03:00

На ней установлены доступные каждому уличные тренажеры

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В честь открытия многофункциональной спортивной площадки с уличными тренажерами во дворе дома № 6 микрорайона «Северный», физкультурно-спортивный клуб «Кристалл» провел спортивный праздник «Спортивный двор — спортивная семья!» Об этом – на сайте издательства «Пресса».

Начался праздник с небольшой разминки. Все желающие участвовали в спортивных конкурсах, эстафетах и играх.

– Активно проведенный досуг и небольшие подарки на память стали наградой для всех участников праздника, – резюмировала инструктор по физической культуре клуба «Кристалл» Юлия Гришунькина.