2018-11-08T11:54:39+03:00
Общество

В рязанском райцентре открыли многофункциональную спортивную площадку

На ней установлены доступные каждому уличные тренажеры
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
. Фото: изд-во "Пресса". Фото: изд-во "Пресса"
Изменить размер текста:

В честь открытия многофункциональной спортивной площадки с уличными тренажерами во дворе дома № 6 микрорайона «Северный», физкультурно-спортивный клуб «Кристалл» провел спортивный праздник «Спортивный двор — спортивная семья!» Об этом – на сайте издательства «Пресса».

Начался праздник с небольшой разминки. Все желающие участвовали в спортивных конкурсах, эстафетах и играх.

– Активно проведенный досуг и небольшие подарки на память стали наградой для всех участников праздника, – резюмировала инструктор по физической культуре клуба «Кристалл» Юлия Гришунькина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24