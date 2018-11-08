2018-11-08T11:25:46+03:00
Общество

Брежнев из рязанской глубинки кует розы для столицы

Лишь полгода назад он даже и не помышлял о художественной ковке
Павел АВЕРИН
Поделиться:
. Фото: изд-во "Пресса". Фото: изд-во "Пресса"
Изменить размер текста:

Евгений Брежнев, житель села Можары Сараевского района, всего лишь полгода тому назад даже и не помышлял о том, чтобы заняться художественной ковкой по металлу. А сегодня можно увидеть много вещей, сделанных его руками. Об этом – на сайте издательства «Пресса».

– Самое первое его изделие – это роза, которую Женя подарил мне на день рождения, – говорит Наталья, супруга Евгения, и показывает изящную розочку.

Сейчас Евгений готовит уже 50 роз по просьбе священнослужителей Николо-Даниловского монастыря в Москве. Утверждает, что делает он свою работу совершенно безвозмездно.

– Я еще не мастер, я только учусь, – признается Евгений, – в процессе дохожу до истины, обязательно делаю работу над ошибками.

Во дворе у Брежневых, как на выставке выстроились работы главы многодетного семейства – мангал, скамейка, урна, все для личного пользования, с завитушками и другими украшениями. Евгений, показывая свои изделия, смущается, мол, сначала коряво получалось. Кстати, часть оборудования для ковки Евгений тоже сделал своими руками. А вот сварочное оборудование и кое-что из инструментов пришлось купить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Детский мир» в Рязани может окончательно закрыться через 20 дней
В рязанском райцентре открыли многофункциональную спортивную площадку
Сдавая назад, рязанский водитель сбил бабушку
В Рязани автомобиль сбил пятилетнего ребенка
В рязанском лесу пропала 63-летняя женщина, собиравшая грибы
Лучшей защитой от половых инфекций 4% рязанских подростков считают воздержание
Рязанцы заплатили вдвое больше имущественных налогов, чем годом ранее
На М5 в черте Рязани временно закроют движение
Ресторан «Буфетъ» приглашает на гастровечер с французским вином нового урожая
В этом году Рязанская область получит 21 автомобиль «скорой»
Возле Академии ФСИН в Рязани на неделю закроют движение
12 домов в центре Рязани остались без холодной воды до утра 8 ноября
13 молодых специалистов влились в коллектив РНПК