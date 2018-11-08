Брежнев из рязанской глубинки кует розы для столицы

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-08T11:25:46+03:00

Лишь полгода назад он даже и не помышлял о художественной ковке

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Евгений Брежнев, житель села Можары Сараевского района, всего лишь полгода тому назад даже и не помышлял о том, чтобы заняться художественной ковкой по металлу. А сегодня можно увидеть много вещей, сделанных его руками. Об этом – на сайте издательства «Пресса».

– Самое первое его изделие – это роза, которую Женя подарил мне на день рождения, – говорит Наталья, супруга Евгения, и показывает изящную розочку.

Сейчас Евгений готовит уже 50 роз по просьбе священнослужителей Николо-Даниловского монастыря в Москве. Утверждает, что делает он свою работу совершенно безвозмездно.

– Я еще не мастер, я только учусь, – признается Евгений, – в процессе дохожу до истины, обязательно делаю работу над ошибками.

Во дворе у Брежневых, как на выставке выстроились работы главы многодетного семейства – мангал, скамейка, урна, все для личного пользования, с завитушками и другими украшениями. Евгений, показывая свои изделия, смущается, мол, сначала коряво получалось. Кстати, часть оборудования для ковки Евгений тоже сделал своими руками. А вот сварочное оборудование и кое-что из инструментов пришлось купить.