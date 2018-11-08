Сдавая назад, рязанский водитель сбил бабушку

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-08T11:16:40+03:00

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В среду, 7 ноября, около половины седьмого вечера в Рязани произошло ДТП с пешеходом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в Канищеве – во дворе дома на улице Интернациональная.

31-летний мужчина на автомобиле Renault LOGAN, по предварительной информации, двигаясь задним ходом, сбил 68-летнюю рязанку. Женщина в результате получила травмы и обращалась за помощью врачей.

Напомним, что за сутки это вторая авария, в которой пешехода сбили, сдавая назад: на улице Затинной пострадал пятилетний ребенок.