2018-11-08T11:02:12+03:00
Происшествия

В Рязани автомобиль сбил пятилетнего ребенка

По предварительной информации, машина двигалась задним ходом
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В среду, 7 ноября, около семи часов вечера в Рязани на улице Затинной автомобиль ВАЗ-2114 сбил пятилетнего ребенка. За рулем машины, которая по предварительной информации, двигалась задним ходом, находилась 20-летняя девушка.

В происшествии ребенок получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.

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