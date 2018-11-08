В рязанском лесу пропала 63-летняя женщина, собиравшая грибы
Ее ищут в окрестностях села Бельское
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» сообщает, что в среду, 7 ноября, в селе Бельское Спасского района пропала 63-летняя женщина. Она отправилась в лес за грибами и до сих пор не вернулась.
Ее приметы: рост 155 сантиметров, телосложение плотное, волосы короткие темные с красным оттенком, глаза карие.
Была одета в голубую куртку, черную шапку и резиновые сапоги. С собой у женщины было белое пластиковое ведро.
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