Лучшей защитой от половых инфекций 4% рязанских подростков считают воздержание

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-08T10:21:17+03:00

При этом молодежь не прочь получить разъяснения от родителей. Только удается это не всегда

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Рязанской области провело анонимное анкетирование старшеклассников региона. В опросе приняли участие юноши и девушки в возрасте 15 – 17 лет, сообщает сайт медучреждений РФ.

Почти полное единодушие подростки показали в ответах на вопрос о том, должны ли родители разъяснять им нюансы половой жизни – практически все ответили утвердительно.

Что касается реальных источников информации, то выяснилось, что от друзей об основах половой жизни узнали 40% опрошенных, от родителей 35%, в СМИ – 15% и от врачей – 10%.

На вопрос, какой способ защиты от инфекции вы считаете самым надежным, молодые люди ответили так: 42% уверены, что для этого нужно избегать случайных половых связей, 37% назвали секс с контрацепцией, 17% считают, что лучшей защитой будет постоянный половой партнер и 4% уверены, что залог полового здоровья – воздержание.

Вопрос о том, допустима ли половая жизнь до брака, также сплотил молодежь – 94% ответили «да».