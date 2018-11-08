Рязанцы заплатили вдвое больше имущественных налогов, чем годом ранее

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-08T10:03:32+03:00

Пресс-конференция с участием замруководителя УФНС по Рязанской области Михаила Минко (по центру) состоялась 7 ноября. Фото: www.nalog.ru

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К началу ноября 2018 года жители Рязанской области заплатили имущественные налоги на 821 миллион рублей. Это на 403 миллиона (то есть почти вдвое) больше, чем за тот же период 2017-го.

Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, ощутимее всего вырос объем поступлений собственно налога на имущество физлиц – в 2,6 раза, до 250,4 миллиона. Транспортный и земельный налоги физлиц пополнили казну соответственно на 171,4 и 180,7 миллиона рублей, что на 70-80% превышает прошлогодние значения.

Напомним, что имущественные налоги полностью идут в областной бюджет и бюджеты муниципалитетов. Осталось проследить, насколько эффективно власти распорядятся дополнительными поступлениями.