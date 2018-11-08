Ресторан «Буфетъ» приглашает на гастровечер с французским вином нового урожая

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-08T09:12:56+03:00

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Каждый год французские виноделы и ценители их продукции с нетерпением ждут окончания осени – в третий четверг ноября они, наконец, пробуют вино нового урожая из Бургундии. Именно здесь выращивают виноград сорта Гаме – вино из него весь мир знает как Божоле.

К концу осени его насыщенный, но нетерпкий букет, достигает пика своего вкуса, и лучшие рестораны мира стремятся получить заветные бутылки именно к этому сроку.

В Рязани это удалось сделать ресторану «Буфетъ» – 16 ноября его гости смогут оценить Божоле нуво, то есть Божоле урожая этого года.

Такое событие ресторан не мог оставить в ранге рядовых, а потому рязанцев ждет специальный гастровечер «Со вкусом Божоле».

Его гвоздем станет, конечно же, молодое французское вино, а к нему – специально разработанное меню. Весь перечень угощений пока держится в секрете, но уже известно, что в сете из четырех блюд будет сыр, приготовленный для гастровечера фермером, и подкопченное тыквенное пюре.

Разумеется, в качестве холодной закуски мастера готовят свежие французские паштеты и… собственное творение по мотивам торта Наполеон, но с ягодами.

А вот про главное горячее блюдо пока известно лишь то, что в его основе – оленина. Увидеть детали и оценить все букеты этого вечера желающие могут, забронировав столик по телефону 779-444.

Все удовольствия гастровечера, включая живую музыку от дуэта SHUDA – всего за 1900 рублей.

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