2018-11-07T20:43:14+03:00
Общество

В этом году Рязанская область получит 21 автомобиль «скорой»

Большую часть авто направят в районы
Анастасия КУДРЯШОВА
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Автомобили поступят и на рязанскую городскую станциюАвтомобили поступят и на рязанскую городскую станцию
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Рязанская область получит 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации.

Пополнение автопарка «скорыми» марок ГАЗ и УАЗ планируется уже в этом году. По мнению пресс-службы минздрава, новые машины «существенно повысят качество оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах».

- Большая часть приобретенных автомобилей будет направлена именно в районы области. Автопарк Городской станции скорой медицинской помощи также обновится, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о поступлении в регион 15 «скорых» и 8 школьных автобусов.

Кстати, в 2016-2017 годах в Рязанскую область поступило 58 единиц санитарного автотранспорта.

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