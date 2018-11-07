В этом году Рязанская область получит 21 автомобиль «скорой»
Рязанская область получит 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава со ссылкой на соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации.
Пополнение автопарка «скорыми» марок ГАЗ и УАЗ планируется уже в этом году. По мнению пресс-службы минздрава, новые машины «существенно повысят качество оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах».
- Большая часть приобретенных автомобилей будет направлена именно в районы области. Автопарк Городской станции скорой медицинской помощи также обновится, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о поступлении в регион 15 «скорых» и 8 школьных автобусов.
Кстати, в 2016-2017 годах в Рязанскую область поступило 58 единиц санитарного автотранспорта.
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