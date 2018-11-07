12 домов в центре Рязани остались без холодной воды до утра 8 ноября

СЕГОДНЯ 17:42 2018-11-07T17:42:45+03:00

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7 ноября около 14:00 из-под бордюрного камня на перекрестке улиц Есенина и Радищева внезапно потекла вода. Через пару минут прохожим уже было нелегко перепрыгнуть бурный поток, разлившийся на полтора метра в ширину. Вниз по улице Радищева потекла настоящая река. Вода была холодной, пар от нее не шел.

На место происшествия прибыли 2 машины с надписью «Водоканал», собрались работники коммунальных служб. Было отключено водоснабжение, начались ремонтные работы.

– Авария устраняется, – сообщили в пресс-службе администрации города Рязани. – Холодное водоснабжение отключено до 7 часов утра 8 ноября по следующим адресам: улица Радищева, дома 5, 10, 12, 17, улица Ленина, дома 5а, 13а, 19а, улица Есенина, дома 80/1, 72/2 и 82/26, улица Вознесенская, дом 67, а также улица Горького, дом 30.