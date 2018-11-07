2018-11-07T17:36:50+03:00
Общество

13 молодых специалистов влились в коллектив РНПК

Выпускники четырех российских вузов стали рязанскими нефтяниками
Константин МОГИЛИН
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Кульминацией церемонии стал ритуал помазания нефтью.Кульминацией церемонии стал ритуал помазания нефтью.Фото: Константин МОГИЛИН
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13 выпускников четырех российских вузов - Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, Рязанского радиотехнического университета, Ивановского государственного энергетического университета, Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платонова - были приняты в семью нефтяников.

Открыл церемонию посвящения молодых специалистов генеральный директор АО «РНПК» (дочернее предприятие НК «Роснефть») Алексей Демахин, который отметил, что работать на одном из крупнейших предприятий нефтяной компании «Роснефть» перспективно и ответственно:

- У нас на предприятии надежная основа, которую заложили уважаемые ветераны. Многие из них были фанатично преданы работе и заводу. У нас крепкое настоящее, и это благодаря усилиям тех, кто сегодня трудится и делает многое, чтобы завод был полезен обществу и стране. Дальнейшее успешное и устойчивое развитие Рязанской нефтеперерабатывающей компании будет, в том числе, за вами. Поэтому учитесь, набирайтесь опыта, следуйте корпоративным ориентирам и ценностям, творите историю и продолжайте традиции рязанских нефтяников.

В присутствии коллег, наставников и руководителей молодые специалисты дали торжественную клятву в том, что станут частью команды, способной решать самые сложные профессиональные задачи и выведут предприятие на новый уровень развития.

НАША СПРАВКА

Посвящение в нефтяники ежегодно проходит в рамках реализации программы развития молодых специалистов. В АО «РНПК» для новых работников разработаны специальные программы адаптации и комплексного обучения: проводятся семинары, тренинги, развивающие мероприятия и научно-технические конференции.

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