Несмотря на внимание ГИБДД, маршрутчики продолжают высаживать рязанцев на дорогу
Уже несколько дней водители рязанских маршруток подвергают своих пассажиров опасности. «Комсомолка» уже писала, что на площади Ленина установили трибуны для празднования 100-летия училища ВДВ и привычную всем остановку общественного транспорта (в сторону площади Театральной) перенесли ближе к памятнику.
Несмотря на это маршрутчики, видимо, не желая терять клиентов, пришедших на привычное место, продолжают останавливаться на старом месте. 7 ноября в районе остановки дежурил экипаж ДПС. Как рассказали «КП»-Рязань» в пресс-службе регионального ГИБДД, инспекторы обеспечивали безопасность участников демонстрации, приуроченной к празднованию годовщины Октябрьской революции.
Некоторых нарушителей инспекторы останавливали и проводили с ними прфилактические беседы, но большинство, видя полицейских, сами не стали испытывать судьбу и проезжали дальше.
Ситуация резко изменилась, когда экипаж уехал: водители снова стали останавливаться в неположенном месте, высаживая пассажиров прямо на проезжую часть, иногда даже со второго ряда.
- Высадка и посадка пассажиров вне установленного места является нарушением Пункта 1 Статьи 11.33 КоАП и влечет наказание в виде штрафа 3 тысячи рублей, - прокомментировали в Госавтоинспекции.
Кроме того, в ведомстве пояснили, что этот вид нарушений должен контролироваться управлением транспорта горадминистрации. Которое кстати, по информации из достоверного источника, должным образом не проинформировало водителей о переносе остановки, и несколько дней не закрывало потерявший актуальность дорожный знак.
Оперативно прокомментировать этот момент в администрации Рязани не смогли.
Знак остановка и электронное табло закрыты, но коммерческие интересы превыше всего.Фото: Константин МОГИЛИН