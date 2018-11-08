Несмотря на внимание ГИБДД, маршрутчики продолжают высаживать рязанцев на дорогу

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-08T13:48:54+03:00

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Уже несколько дней водители рязанских маршруток подвергают своих пассажиров опасности. «Комсомолка» уже писала, что на площади Ленина установили трибуны для празднования 100-летия училища ВДВ и привычную всем остановку общественного транспорта (в сторону площади Театральной) перенесли ближе к памятнику.

Несмотря на это маршрутчики, видимо, не желая терять клиентов, пришедших на привычное место, продолжают останавливаться на старом месте. 7 ноября в районе остановки дежурил экипаж ДПС. Как рассказали «КП»-Рязань» в пресс-службе регионального ГИБДД, инспекторы обеспечивали безопасность участников демонстрации, приуроченной к празднованию годовщины Октябрьской революции.

Некоторых нарушителей инспекторы останавливали и проводили с ними прфилактические беседы, но большинство, видя полицейских, сами не стали испытывать судьбу и проезжали дальше.

Ситуация резко изменилась, когда экипаж уехал: водители снова стали останавливаться в неположенном месте, высаживая пассажиров прямо на проезжую часть, иногда даже со второго ряда.

- Высадка и посадка пассажиров вне установленного места является нарушением Пункта 1 Статьи 11.33 КоАП и влечет наказание в виде штрафа 3 тысячи рублей, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что этот вид нарушений должен контролироваться управлением транспорта горадминистрации. Которое кстати, по информации из достоверного источника, должным образом не проинформировало водителей о переносе остановки, и несколько дней не закрывало потерявший актуальность дорожный знак.

Оперативно прокомментировать этот момент в администрации Рязани не смогли.