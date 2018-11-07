СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-07T15:20:54+03:00

Детский сад №16 из Касимова победил с проектом «Дом, в котором мы живем».

Изменить размер текста: A A

Касимовский детский сад №16 – единственный представитель Рязанской области, стал лауреатом Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Сохраненные реликвии». Лучшим признан проект касимовцев «Дом, в котором мы живем» в номинации «За вклад в развитие семейной культуры».

Премия является формой общественного признания заслуг обычных людей, некоммерческих организаций, учреждений образования и культуры в воспитании детей и молодежи на основе родовых семейных ценностей, традиций и реликвий. Учреждение и вручение премии в 2018 году поддержаны грантом Президента Российской Федерации.

Все подробности – на сайте администрации г. Касимова.