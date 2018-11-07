2018-11-07T15:20:54+03:00
Общество

Единственный представитель Рязанской области стал лауреатом Национальной премии

Детский сад №16 из Касимова победил с проектом «Дом, в котором мы живем».
Павел АВЕРИН
Поделиться:
. Фото: архив МБОУ "Детский сад №16" г.Касимова. Фото: архив МБОУ "Детский сад №16" г.Касимова
Изменить размер текста:

Касимовский детский сад №16 – единственный представитель Рязанской области, стал лауреатом Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Сохраненные реликвии». Лучшим признан проект касимовцев «Дом, в котором мы живем» в номинации «За вклад в развитие семейной культуры».

Премия является формой общественного признания заслуг обычных людей, некоммерческих организаций, учреждений образования и культуры в воспитании детей и молодежи на основе родовых семейных ценностей, традиций и реликвий. Учреждение и вручение премии в 2018 году поддержаны грантом Президента Российской Федерации.

Все подробности – на сайте администрации г. Касимова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году Рязанская область получит 21 автомобиль «скорой»
Возле Академии ФСИН в Рязани на неделю закроют движение
12 домов в центре Рязани остались без холодной воды до утра 8 ноября
13 молодых специалистов влились в коллектив РНПК
В райцентре Рязанской области в литературном конкурсе победил таджик
В Рязанской области провели «Веселые старты» для воспитанников интернатов
Власти Рязани намерены банкротством «оздоровить» «Автоколонну 1310»
В райцентре Рязанской области начали раздельный сбор мусора
В Рязанской области Mazda столкнулась с автоцистерной
В Рязанской области полицейские накрыли подпольный спиртзавод
В отношении бывшего сотрудника рязанского БТИ завели уголовное дело
Рязанским ветеранам УИС подарили «Женитьбу Бальзаминова»
Шесть банков Рязани подняли ставки по ипотеке
Гастарбайтер из Рязанской области за попытку дать взятку отделался штрафом
В рязанской глубинке на крючок попалась 10-килограммовая щука
В Рязани больше всего любят картошку, мясо и молоко
Роспотребнадзор: Каждая пятая проверенная в Рязани шаурма не соответствует нормам
Полиция разыскивает свидетелей ДТП в садоводческом товариществе Рязани
В Рязанской области 7 ноября прогнозируются туманы
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В двух хозяйствах Рязанского района появится ГЛОНАСС
В Рязанской области Audi на встречке столкнулся с автобусом
В Рязанской области открыли еще один ФАП