В отношении бывшего сотрудника рязанского БТИ завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-07T14:54:59+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Рязанского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». Речь идет о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, осенью 2015 года на тот момент начальник одного из отделов БТИ сделал дубликат регистрационного удостоверения на жилой дом, расположенный в Рязани.

При этом в документе он записал, что объект принадлежит женщине, которая к нему и обратилась – хотя по факту дом не ее. С такой справкой рязанка могла уже зарегистрировать право собственности и на дом, и на землю под ним.

Получив документы, дама развернула на участке строительство. Причем помешала соседям, да так, что они пошли в прокуратуру. После прокурорской проверки и выяснилось, что справка из БТИ – липовая. Тут за дело взялись уже следователи. Расследование продолжается.