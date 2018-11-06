В Рязанской области пьяный водитель на Lada Kalina опрокинулся в кювет
34-летнюю пассажирку автомобиля с травмами доставили в больницу
Фото с места ДТП.
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В ночь на 6 ноября в Сасовском районе произошло ДТП с участием автомобиля Lada Kalina. 43-летний житель райцентра превысил скорость, не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет.
Водитель травм не получил, а вот его 34-летную пассажирку медикам пришлось госпитализировать.
Сотрудники полиции выяснили, что водитель был пьян. Издательство «Пресса» сообщает – алкотестер показал 0,678 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчине грозит штраф до 30 000 рублей и лишение права на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет.
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