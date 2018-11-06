В Рязани выявили серьезные нарушения капремонта 9 домов
Госжилинспекция назвала еще 9 многоквартирных домов в Рязани, где выявлены нарушения капитального ремонта. Во всех случаях подрядной организацией выступает муниципальное «РСУ №1».
В опубликованной таблице значатся следующие адреса:
- ул. Свободы, 24а, 6;
- ул. Гоголя, 3, 3а, 9/8, 50;
- ул. Гагарина, 65, 73, 87;
Проведя проверки с 29 октября по 2 ноября, инспекторы насчитали 27 нарушений. Среди них: незаконно долгое отключение водоснабжения, некачественно выполненные или вовсе проигнорированные виды работ при ремонте крыш и фасадов, сорванные сроки и многое другое (подробнее – на gji.ryazangov.ru).
- Замечания направлены в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, - говорится в релизе.