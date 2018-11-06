В Рязани выявили серьезные нарушения капремонта 9 домов

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-06T13:41:21+03:00

Допустил их один и тот же подрядчик

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Госжилинспекция назвала еще 9 многоквартирных домов в Рязани, где выявлены нарушения капитального ремонта. Во всех случаях подрядной организацией выступает муниципальное «РСУ №1».

В опубликованной таблице значатся следующие адреса:

- ул. Свободы, 24а, 6;

- ул. Гоголя, 3, 3а, 9/8, 50;

- ул. Гагарина, 65, 73, 87;

Проведя проверки с 29 октября по 2 ноября, инспекторы насчитали 27 нарушений. Среди них: незаконно долгое отключение водоснабжения, некачественно выполненные или вовсе проигнорированные виды работ при ремонте крыш и фасадов, сорванные сроки и многое другое (подробнее – на gji.ryazangov.ru).

- Замечания направлены в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, - говорится в релизе.