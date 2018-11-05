2018-11-05T10:53:51+03:00
Спорт

Рязанский лучник завоевал «золото» всероссийских соревнований

Спортсмен ДЮСШ «Фаворит» стал лучшим в двух дисциплинах
Мария БЛИНОВА
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Фото: группа «Стрельба из лука в Рязани» ВКонтактеФото: группа «Стрельба из лука в Рязани» ВКонтакте
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С 1 по 4 ноября в Ленинградской области прошел турнир памяти Заслуженного тренера России Владислава Токарева. Всероссийские состязания в Гатчине собрали 130 лучников из 11 регионов России, нашу область представлял спортсмен-инструктор ДЮСШ «Фаворит» Артем Широков, сообщает Рязанская Федерация стрельбы из лука и арбалета.

В классическом луке в группе юноши 2001-2004 г.р. рязанец занял 1 место. В личном же зачете – среди мужчин в классическом луке – Артем не проиграл ни одного спарринга и тоже завоевал золотую медаль. Тренирует лучника Дмитрий Шилин.

Поздравляем!

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